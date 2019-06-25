ЦВК зареєструвала кандидата в нардепи Володимира Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати у мажоритарному окрузі №159 у Сумській області тезка Президента України – Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК.
"Зеленський Володимир Сергійович. Народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування", - йдеться про кандидата.
У передвиборній програмі кандидата, оприлюдненій на сайті ЦВК, задекларовано, що діяльність в разі обрання Володимира Сергійовича Зеленського народним депутатом буде спрямована на реалізацію завдань, розділених на чотири блоки: людина – найвища цінність, рівність усіх перед Законом, та справедливість перед ним, перемога над корупцією і здорова та освічена нація.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 170 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.