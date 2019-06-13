ЦИК зарегистрировала 24 международных наблюдателей на выборы в Раду

“В настоящее время Центральной избирательной комиссией зарегистрировано уже 24 официальных наблюдателя на этих выборах от международных организаций. Это различные международные организации — от Европейской сети до Всемирного конгресса украинцев”, — отметил Стойко.

При этом он добавил, что среди кандидатов зарегистрировано в настоящее время уже 135 народных депутатов в одномандатных округах, из них баллотируется в порядке самовыдвижения 125, 128 выдвинуто политическими партиями, имеют на это право.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 135 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.