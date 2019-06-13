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ЦИК зарегистрировала 24 международных наблюдателей на выборы в Раду

Киев • УНН

 • 9409 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 24 международных наблюдателя на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

ЦИК зарегистрировала 24 международных наблюдателей на выборы в Раду

“В настоящее время Центральной избирательной комиссией зарегистрировано уже 24 официальных наблюдателя на этих выборах от международных организаций. Это различные международные организации — от Европейской сети до Всемирного конгресса украинцев”, — отметил Стойко.

При этом он добавил, что среди кандидатов зарегистрировано в настоящее время уже 135 народных депутатов в одномандатных округах, из них баллотируется в порядке самовыдвижения 125, 128 выдвинуто политическими партиями, имеют на это право.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 135 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

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