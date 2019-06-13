ЦВК зареєструвала 24 міжнародних спостерігачів на вибори в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 24 міжнародних спостерігачів на дострокові вибори у Верховну Раду України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“На даний час Центральною виборчою комісією зареєстровано вже 24 офіційні спостерігачі на цих виборах від міжнародних організацій. Це різні міжнародні організації — від Європейської мережі до Світового конгресу українців”, — зазначив Стойко.
При цьому він додав, що серед кандидатів зареєстровано на цей час вже 135 народних депутатів в одномандатних округах, з них балотується в порядку самовисунення 125, 128 висунуто політичними партіями, які мають на це право.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 135 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.