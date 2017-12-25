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ЦИК отказала Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости

Киев • УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, из-за непогашенной судимости. Такое решение ЦИК приняла на заседании в понедельник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

ЦИК отказала Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости

Навальный накануне представил в Центризбирком документы для участия в выборах президента. По словам члена ЦИК России Бориса Ебзеева, "рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом».

"И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", - сказал представитель ЦИК.

Ебзеев пояснил, что Навального в феврале 2017 был осужден Кировским судом.

"Преступление, которое инкриминировали Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишают лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на пост президента РФ на протяжении 10 лет после снятия или погашения судимости. Хотел бы обратить внимание на то, что судимость сохраняется, она не была снята или погашена", - добавил член ЦИК.

Согласно постановлению, принятому Центризбиркомом в понедельник, ведомство приняло решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Напомним, 24 декабря инициативные группы выдвинули Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты России, несмотря на заявления ЦИК, что он не сможет баллотироваться в 2028 года.

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