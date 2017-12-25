ЦВК відмовила Навальному в реєстрації через непогашену судимість
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Центрвиборчком відмовив Олексію Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на вибори президента РФ, які відбудуться в березні 2018 року, через непогашену судимість. Таке рішення ЦВК прийняла на засіданні в понеділок, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Навальний напередодні представив у Центрвиборчком документи для участі у виборах президента. За словами члена ЦВК Росії Бориса Ебзеєва, “робоча група підійшла до розгляду цих документів найретельнішим чином”.
“І хотів би звернути увагу на кілька обставин. По-перше, не має права бути обраним президентом РФ громадянин, засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і має на день голосування не зняту і не погашену судимість за вказаний злочин”, — сказав представник ЦВК.
Ебзеєв пояснив, що Навального в лютому 2017 року було засуджено Кіровським судом.
“Злочин, який було інкриміновано Олексію Анатолійовичу, відноситься до числа тяжких злочинів, які позбавляють особу, що вчинила цей злочин, права балотуватися на посаду президента РФ на протязі 10 років після зняття або погашення судимості. Хотів би звернути увагу на те, що судимість зберігається, вона не була знята або погашена”, — додав член ЦВК.
Згідно з постановою, прийнятою Центрвиборчкомом в понеділок, відомство прийняло рішення “відмовити в реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Анатолійовича Навального і його уповноважених представників, в зв’язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права”.
Нагадаємо, 24 грудня ініціативні групи висунули Олексія Навального висунули кандидатом у президенти Росії, попри заяви ЦВК, що він не зможе балотуватися до 2028 року.