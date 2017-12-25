ЦВК відмовила Навальному в реєстрації через непогашену судимість

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Центрвиборчком відмовив Олексію Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на вибори президента РФ, які відбудуться в березні 2018 року, через непогашену судимість. Таке рішення ЦВК прийняла на засіданні в понеділок, передає УНН з посиланням на РІА Новини.