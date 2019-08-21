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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 59275 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76675 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124780 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135112 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124768 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127328 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153082 просмотра

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ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе

ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе

Киев  •  УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия официально опубликовала сведения о народном депутате, избранного на внеочередных парламентских выборах в 210-м одномандатном избирательном округе в Черниговской области, в парламентские газете "Голос Украины" от 21 августа, передает УНН.

"Приходько Борис Викторович, 1973 года рождения,.. избран в одномандатном избирательном округе № 210", - говорится в сообщении.

Как отмечается, избранный депутат - самовыдвиженец, беспартийный, проживает в городе Киеве, является советником, ООО "Кредитное учреждение "Кредит-Коммерц".

Напомним, ЦИК установила результаты выборов народных депутатов в 210-м округе, признав избранным народным депутатом Бориса Приходько.

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