ЦВК офіційно оприлюднила результати виборів на 210-му окрузі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Центральна виборча комісія офіційно опублікувала відомості про народного депутата, обраного на позачергових парламентських виборах на 210-му одномандатному виборчому окрузі у Чернігівській області, у парламенській газеті "Голос України" від 21 серпня, передає УНН.
"Приходько Борис Вікторович, 1973 року народження,.. обраний в одномандатному виборчому окрузі № 210", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обраний депутат - самовисуванець, безпартійний, проживає у місті Києві, є радником, ТОВ "Кредитна установа "Кредит-Комерц".
Нагадаємо, ЦВК встановила результати виборів народних депутатів на 210-му окрузі, визнавши обраним народним депутатом Бориса Приходька.