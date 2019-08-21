ЦВК офіційно оприлюднила результати виборів на 210-му окрузі

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Центральна виборча комісія офіційно опублікувала відомості про народного депутата, обраного на позачергових парламентських виборах на 210-му одномандатному виборчому окрузі у Чернігівській області, у парламенській газеті "Голос України" від 21 серпня, передає УНН.

"Приходько Борис Вікторович, 1973 року народження,.. обраний в одномандатному виборчому окрузі № 210", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обраний депутат - самовисуванець, безпартійний, проживає у місті Києві, є радником, ТОВ "Кредитна установа "Кредит-Комерц".

Нагадаємо, ЦВК встановила результати виборів народних депутатів на 210-му окрузі, визнавши обраним народним депутатом Бориса Приходька.

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