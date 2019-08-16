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ЦВК встановила результати виборів народних депутатів на 210-му окрузі

ЦВК встановила результати виборів народних депутатів на 210-му окрузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. ЦВК України встановила результати позачергових виборів народних депутатів в ОВО № 210, пише УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

16 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

ЦВК прийняла постанову “Про факти порушення виборчого законодавства окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”.

Як повідомлялося, рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 10 серпня 2019 року, яке залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня 2019 року, визнано протиправними дії ОВК ОВО № 210 щодо складання 6 серпня 2019 року протоколу про підсумки голосування в цьому окрузі з позначкою “Уточнений” та зобов’язано цю виборчу комісію визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 вказаного виборчого округу.

“ЦВК на засіданні 15 серпня 2019 року зобовʼязала ОВК ОВО № 210 розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців в цьому окрузі в порядку, передбаченому виборчим законодавством, та з урахуванням зазначеного судового рішення скласти протокол з поміткою „Уточнений“ і транспортувати його до Комісії не пізніше 12 години 16 серпня 2019 року. Однак у зв’язку з невиконанням зазначеного зобовʼязання вказаною ОВК Комісія постановою від 16 серпня 2019 року № 1877 встановила факт грубого порушення цією комісією Конституції та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу та визначила, що повноваження цієї ОВК стосовно встановлення підсумків голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України здійснюються Центральною виборчою комісією”, — вказано у повідомленні.

Водночас 16 серпня 2019 року до Комісії надійшли звернення та скарги членів зазначеної ОВК, кандидата в народні депутати України в цьому окрузі Приходька Б.В., інших суб’єктів виборчого процесу разом із доданими актами, відеоматеріалами щодо перешкоджання діяльності вказаної комісії.

Також того самого дня до ЦВК надійшло звернення голови зазначеної ОВК Соколовської О.В. та окремих її членів, з якого Комісії стало відомо, що 15 серпня 2019 року вказана комісія без законних на це підстав прийняла рішення опрацювати списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.

Зазначені обставини підтверджено й інформацією, викладеною в скаргах Кантура О.А., довіреної особи кандидата в народні депутати України Приходька Б.В., з яких Комісії стало відомо, що за результатами таких дій ОВК ОВО № 210 прийнято рішення про визнання голосування на виборчих дільницях № 740309 та № 740311 цього округу недійсним.

На підставі зазначеного протоколу ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

Варто зазначити, що ЦВК достроково припинила повноваження виборчої комісії на 210-му окрузі.

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