ЦИК Грузии зарегистрировала избирателя с адресом "под кустом"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. ЦИК Грузии зарегистрировала избирателя в Мтацминдском избирательном округе с адресом "под кустом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия онлайн.
После перепроверки списков перед вторым туром промежуточных выборов было установлено, что у одного гражданина, имя которого не оглашается, в списке ЦИК фактическим адресом указан "куст у Дома юстиции". Но не известно, конкретно под каким кустом зарегистрирован Георгий Н.
Сначала информация об этом распространилась в социальной сети. "Рустави 2" перепроверила эти данные в едином списке, и оказалось, что в списке на веб-странице ЦИК гражданин действительно зарегистрирован "под кустом".
Как сообщал УНН, 29 мая, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого было отказано в регистрации одного кандидата в народные депутаты.