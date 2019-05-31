ЦИК Грузии зарегистрировала избирателя с адресом "под кустом"

После перепроверки списков перед вторым туром промежуточных выборов было установлено, что у одного гражданина, имя которого не оглашается, в списке ЦИК фактическим адресом указан "куст у Дома юстиции". Но не известно, конкретно под каким кустом зарегистрирован Георгий Н.

Сначала информация об этом распространилась в социальной сети. "Рустави 2" перепроверила эти данные в едином списке, и оказалось, что в списке на веб-странице ЦИК гражданин действительно зарегистрирован "под кустом".



Как сообщал УНН, 29 мая, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого было отказано в регистрации одного кандидата в народные депутаты.