ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою "під кущем"

Після повторного огляду списків перед другим туром проміжних виборів було встановлено, що у одного громадянина, ім'я якого не розголошується, в списку ЦВК фактичною адресою вказано "кущ біля Будинку юстиції". Але не відомо, саме під яким кущем зареєстрований Георгій Н.

Спочатку інформація про це поширилася в соціальній мережі. "Руставі 2" перевірила ці дані в єдиному списку, і виявилося, що в списку на веб-сторінці ЦВК громадянин дійсно зареєстрований "під кущем".



Як повідомляв УНН, 29 травня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було відмовлено в реєстрації одного кандидата в народні депутати.