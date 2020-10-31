ЦИК Грузии: явка на парламентских выборах составила 56,11%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Явка на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% - проголосовали 1 970 540 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе на брифинге, передает УНН.
Самая высокая активность в одномандатном округе № 19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 63,8%. Самая низкая активность в Квемо-Картли — 51%.
Если сравнивать с прошлыми парламентскими выборами 2016 года, то явка выросла: в 2016 году активность составила 51,63%. В количественном показателе это 1 814 276 избирателей.
Сегодня в Грузии проходили парламентские выборы. В них принимали участие 48 партий и два оппозиционных блока. Избиратели выбирали 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллиона граждан Грузии. Для них до 20:00 работали до 3,8 тысячи избирательных участков.
Уже вечером экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии, а также добавил, что отказывается от поста премьер-министра, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели.