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ЦВК Грузії: явка на парламентських виборах склала 56,11%

ЦВК Грузії: явка на парламентських виборах склала 56,11%

Київ • УНН

 • 19253 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Явка на парламентських виборах в Грузії склала 56,11% - проголосували 1 970 540 виборців. Про це повідомила прес-спікер Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії Анна Мікеладзе на брифінгу, передає УНН.

Найвища активність в одномандатному окрузі №19 в регіоні Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті - 63,8%. Найнижча активність в Квемо-Картлі - 51%.

У порівнянні з минулими парламентськими виборами 2016 року, то явка зросла: у 2016 році активність склала 51,63%. У кількісному показнику це 1 814 276 виборців.

Сьогодні в Грузії проходили парламентські вибори. У них брали участь 48 партій і два блоки. Виборці обирали 150 депутатів - 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною. Право голосу мали понад ніж 3,5 мільйона громадян Грузії. Для них до 20:00 працювали до 3,8 тисячі виборчих дільниць.

Вже ввечері експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що опозиція перемагає на парламентських виборах в Грузії, а також додав, що відмовляється від поста прем’єр-міністра, щоб опозиція змогла об’єднатися навколо єдиної мети.

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