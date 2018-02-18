Цуренко пробилась в финал квалификации турнира категории "WTA Premier"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в финал квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 2,6 млн долларов - "Dubai Duty Free Tennis Championships", который происходит в ОАЭ, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Сначала наша землячка победила китаянку Ин-Ин Дуань - 5:7, 7:5, 6:4, а во втором раунде отборочного турнира киевлянка за 1 час 9 минут обыграла Онс Жабер из Туниса - 6:3, 6:3.
За место в основной сетке Цуренко поспорит с Зариной Дияс из Казахстана, которая занимает пятьдесят четвёртом место в мировом рейтинге.
Примечательно, что соперницы дважды играли друг с другом. И в 2010 (US Open) и в 2014 (Кубок Кремля) победу праздновала теннисистка из Казахстана.
Как сообщал УНН, другая украинка Элина Свитолина получила первый номер посева основной сетки данного турнира.