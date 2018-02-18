Цуренко пробилася до фіналу кваліфікації турніру категорії "WTA Premier"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко впевнено вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier з призовим фондом 2,6 млн. доларів - "Dubai Duty Free Tennis Championships", що відбувається в ОАЕ, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Спочатку наша земляка перемогла китаянку Ін-Ін Дуань – 5:7, 7:5, 6:4, а в другому раунді відбірного турніру киянка за 1 годину 9 хвилин обіграла Онс Жабер з Тунісу – 6:3, 6:3.
За місце в основній сітці Цуренко посперечається із Заріною Діяс з Казахстану, яка займає 54-у сходинку в світовому рейтингу.
Примітно, що суперниці двічі грали одна з одною. І в 2010 (US Open) і в 2014 (Кубок Кремля) перемогу святкувала тенісистка із Казахстану.
Як повідомляв УНН, інша українка Еліна Світоліна отримала перший номер посіву основної сітки даного турніру.