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Цуренко не смогла завершить второй поединок теннисных соревнований в Монреале

Киев • УНН

 • 6678 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко выбыла из борьбы на турнире WTA Premier 5 Coupe Rogers в Монреале (Канада), информирует УНН со ссылкой на сайт btu.org.ua.

Цуренко не смогла завершить второй поединок теннисных соревнований в Монреале

По ходу первого сета Цуренко уступала 2:5 испанке Карле Суарес-Наварро, но взяла два гейма подряд, не дав сопернице заработать сетболов. Подавая при счете 4:5, украинка уступала 0:40 в своем гейме. Леси удалось отыграть два сетбола, а вот с третьей попытки Суарес-Наварро оформила партию в свою пользу.

После пятого гейма во второй партии Цуренко воспользовалась медицинской перерывом, однако, восстановив игру на своей подаче, не смогла продолжить выступление.

Для теннисисток это был четвертый очный поединок. Украинка победила в их первой встречи в 2012 году в Бостаде, в 2015-м в Пекине не смогла доиграть матч, а в прошлом сезоне победила в противостоянии в Ухане.

Примечательно, что Цуренко установила личный рекорд на соревнованиях в сезоне 2015 года, сыграв в четвертьфинале, но на кортах в Торонто.

Добавим, в третьем раунде “Coupe Rogers” Суарес-Наварро сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 3 сеяная) — Франсуаза Абанда (Канада).

Украинские Национальные Новости

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