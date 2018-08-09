Цуренко не змогла завершити другий поєдинок тенісних змагань у Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вибула з боротьби на турнірі WTA Premier 5 Coupe Rogers в Монреалі (Канада), інформує УНН з посиланням на сайт btu.org.ua.
По ходу першого сету Цуренко поступалася 2:5 іспанці Карлі Суарес-Наварро, але взяла два гейми поспіль, не давши суперниці заробити сетболів. Подаючи за рахунку 4:5, українка поступалася 0:40 в своєму геймі. Лесі вдалося відіграти два сетбола, а ось з третьої спроби Суарес-Наварро оформила партію на свою користь.
Після п’ятого гейму в другій партії Цуренко скористалася медичною перервою, однак, відновивши гру на своїй подачі, не змогла продовжити виступ.
Для тенісисток це був четвертий очний поєдинок. Українка здобула перемогу в їх першій зустрічі в 2012 році в Бостаді, в 2015-му в Пекіні не змогла дограти матч, а в минулому сезоні перемогла в протистоянні в Ухані.
Примітно, що Цуренко встановила особистий рекорд на змаганнях в сезоні-2015 року, зігравши в чвертьфіналі, але на кортах в Торонто.
Додамо, у третьому раунді “Coupe Rogers” Суарес-Наварро зіграє з переможницею матчу Слоан Стівенс (США, 3 сіяна) — Франсуаза Абанда (Канада).