Цуренко второй год подряд попала в полуфинал турнира в Акапулько
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удачно завершила четвертьфинальный поединок на турнире в Акапулько (Мексика), информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Всего 1 час 10 минут понадобились киевлянке (7 сеяная) для победы над второй сеяной Кристиной Младенович - 6:2; 6:2.
Таким образом, наша землячка победила Младенович в уже шестой из семи очных поединков.
Отметим, что в полуфинале Цуренко встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой (3). Из четырех предыдущих матчей против австралийки киевлянка выиграла все четыре.
Добавим также, в другом полуфинале встретятся теннисистки, которые находятся вне топ-100 рейтинга WTA - немка Фьогеле и шведка Петерсон.
Напомним, Цуренко пробилась в четвертьфинал теннисных соревнований в Акапулько.