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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57716 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68839 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71729 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105547 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104270 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111268 просмотра

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Цуренко второй год подряд попала в полуфинал турнира в Акапулько

Цуренко второй год подряд попала в полуфинал турнира в Акапулько

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удачно завершила четвертьфинальный поединок на турнире в Акапулько (Мексика), информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Всего 1 час 10 минут понадобились киевлянке (7 сеяная) для победы над второй сеяной Кристиной Младенович - 6:2; 6:2.
Таким образом, наша землячка победила Младенович в уже шестой из семи очных поединков.

Отметим, что в полуфинале Цуренко встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой (3). Из четырех предыдущих матчей против австралийки киевлянка выиграла все четыре.

Добавим также, в другом полуфинале встретятся теннисистки, которые находятся вне топ-100 рейтинга WTA - немка Фьогеле и шведка Петерсон.

Напомним, Цуренко пробилась в четвертьфинал теннисных соревнований в Акапулько.

Украинские Национальные Новости

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