Цуренко другий рік поспіль потрапила до півфіналу турніру в Акапулько
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко вдало завершила чвертьфінальний поєдинок на турнірі в Акапулько (Мексика), інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Лише 1 година 10 хвилин знадобилися киянці (7 сіяна) для перемоги над другою сіяною Крістіною Младенович – 6:2; 6:2.
Таким чином, наша землячка перемогла Младеновіч вже вшосте із семи очних поєдинків.
Відзначимо, що в півфіналі Цуренко зустрінеться з австралійкою Дар’єю Гавриловою (3). З чотирьох попередніх матчів проти австралійки киянка виграла всі чотири.
Додамо також, в іншому півфіналі зустрінуться тенісистки, які знаходяться поза топ-100 рейтингу WTA – німкеня Фьогеле і шведка Петерсон.
Нагадаємо, Цуренко пробилася до чвертьфіналу тенісних змагань в Акапулько.