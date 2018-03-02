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Цуренко другий рік поспіль потрапила до півфіналу турніру в Акапулько

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко вдало завершила чвертьфінальний поєдинок на турнірі в Акапулько (Мексика), інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Лише 1 година 10 хвилин знадобилися киянці (7 сіяна) для перемоги над другою сіяною Крістіною Младенович – 6:2; 6:2.
Таким чином, наша землячка перемогла Младеновіч вже вшосте із семи очних поєдинків.

Відзначимо, що в півфіналі Цуренко зустрінеться з австралійкою Дар’єю Гавриловою (3). З чотирьох попередніх матчів проти австралійки киянка виграла всі чотири.

Додамо також, в іншому півфіналі зустрінуться тенісистки, які знаходяться поза топ-100 рейтингу WTA – німкеня Фьогеле і шведка Петерсон.

Нагадаємо, Цуренко пробилася до чвертьфіналу тенісних змагань в Акапулько.

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