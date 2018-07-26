Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов после публикации отчетности по выручке

Выручка Facebook за второй квартал 2018 года (завершился 30 июня) выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла 13,23 млдр долл. Однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере 13,36 млрд долл.

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Чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до 5,11 млрд долл. (1,74 долл. за акцию). По итогам второго квартала 2017 года прибыль компании составила 3,89 млн долл. (1,32 долл. За акцию). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что этот показатель составит 1,72 доллара за акцию.

Выручка от размещения рекламы в соцсети во втором квартале увеличилась на 42% до более чем 13 млрд долларов, однако затраты, направленные на усиление безопасности личной информации пользователей после скандалов с утечками данных, поднялись на 50% по сравнению с 2017 годом, составив 7,37 млрд долл.

После закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду стоимость акций компании упали более чем на 20% на фоне неудовлетворительной отчетности. Как отмечает агентство Bloomberg, поэтому состояние Марка Цукерберга упало почти на 17 млрд долл., примерно до 70 млрд долл. Если такая ситуация сохранится по итогам торгов в четверг и акции не наберут стоимость, то Цукерберг может опуститься в рейтинге самых богатых людей мира из нынешней третьей до как минимум шестой позиции.

Обвал акций подогрели негативные прогнозы по темпам роста прибыли. Подобную оценку высказал финансовый директор интернет-гиганта Дэвид Вейнер. "Наши общие темпы роста выручки будут продолжать замедляться во второй половине 2018 года, и мы ожидаем, что наши темпы роста выручки будут ниже в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами", - приводит издание заявление топ-менеджера.

Кроме того, аналитики также разочаровали данные Facebook с поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось 2,23 млрд активных пользователей.