Цукерберг втратив майже 17 млрд доларів після публікації звітності щодо виручки

Виручка Facebook за другий квартал 2018 року (завершився 30 червня) зросла майже на 42% у порівнянні з торішніми показниками і досягла 13,23 млрд дол. Однак ці результати не виправдали очікувань аналітиків, що прогнозували виручку в розмірі 13,36 млрд дол.

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Чистий прибуток Facebook при цьому збільшилася до 5,11 млрд дол. (1,74 дол. за акцію). За підсумками другого кварталу 2017 року прибуток компанії становив 3,89 млн дол. (1,32 дол. за акцію). Аналітики, опитані агентством, прогнозували, що цей показник складе 1,72 долар за акцію.

Виручка від розміщення реклами у соцмережі у другому кварталі збільшилася на 42% до більш ніж 13 млрд доларів, однак витрати, спрямовані на посилення безпеки особистої інформації користувачів після скандалів зі витоками даних, піднялися на 50% у порівнянні з 2017 роком, склавши 7,37 млрд дол.

Після закриття торгів на Нью-йоркській фондовій біржі в середу вартість акцій компанії впали більш ніж на 20% на тлі незадовільної звітності. Як зазначає агентство Bloomberg, через це стан Марка Цукерберга впав майже на 17 млрд дол., до приблизно 70 млрд дол. Якщо така ситуація збережеться за підсумками торгів у четвер і акції не наберуть вартість, то Цукерберг може опуститися в рейтингу найбагатших людей світу з нинішньої третьої до як мінімум шостій позиції.

Обвал акцій підігріли негативні прогнози щодо темпів зростання прибутку. Подібну оцінку висловив фінансовий директор інтернет-гіганта Девід Вейнер. “Наші загальні темпи зростання виручки будуть продовжувати сповільнюватися в другій половині 2018 року, і ми очікуємо, що наші темпи зростання виручки будуть нижчі в третьому і четвертому кварталі в порівнянні з попередніми звітними періодами”, — наводить видання заяву топ-менеджера.

Крім того, аналітиків також розчарували дані Facebook зі приводу зростання числа користувачів соцмережі. Експерти Reuters вважали, що їх число складе близько 2,25 млрд, однак, згідно з опублікованими даними, за підсумками кварталу в соцмережі налічувалося 2,23 млрд активних користувачів.