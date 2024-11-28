Цукерберг встретился с Трампом чтобы обсудить возможное дальнейшее взаимодействие-СМИ

Исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг провел в среду "редкую встречу" с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы наладить отношения после лет напряженных отношений и обсудить возможное дальнейшее взаимодействие. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Встреча была инициирована Цукербергом, у которого были напряженные отношения с Трампом за последнее десятилетие. Сам Трамп, который на протяжении длительного времени заявлял, что Meta несправедливо сдерживала его и других консерваторов на своих платформах, активно критиковал Цукерберга в соцсетях и во время предвыборных речей, - сообщает издание.

Детали

Отмечается, что Марк Цукерберг прилетел в Уэст-Палм-Бич во Флориде во вторник вечером, прежде чем посетить Трампа в его клубе Мар-а-Лаго в среду. Оба обменялись любезностями, и Цукерберг поздравил господина Трампа с победой на президентских выборах. Впоследствии, как сообщается, оба мужчины планировали продолжить разговор в отеле Трампа вечером.

В компании Meta охарактеризовали этот момент как"важное время для будущего американских инноваций". В то время как замглавы штаба Трампа по вопросам политики Стивен Миллер высказался несколько иначе об этом.

Миллер сказал, что Цукерберг "очень четко заявил о своем желании быть сторонником и участником изменений, которые мы видим по всей Америке и миру".

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