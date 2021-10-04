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Актуальное
Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более 6 млрд долларов

Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более 6 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 44843 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизился на 5,57%, или 6,8 млрд долларов, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, обновляется в реальном времени, передает УНН.

Детали

По состоянию на 22:50 по времени Киева его состояние оценивается в 115,8 млрд долларов. Цукерберг находится на шестом месте рейтинга, уступив пятую строчку соучредитель Oracle Ларри Эллисон (117,6 млрд долларов).

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Цукерберга составляет 128 млрд долларов.

Акции Facebook на бирже Nasdaq упали до 324,9 доллара за акцию.

Дополнение

Напомним, вечером, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

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Вслед за Facebook, "упали" Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.

Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.

Отметим, что на 22:50 приложения все еще не работают.

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