Цукерберг на тлі збою Facebook втратив понад 6 млрд доларів

Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу наразі немає.

Відзначимо, що станом на 22:50 додатки все ще не працюють.