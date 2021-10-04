Цукерберг на тлі збою Facebook втратив понад 6 млрд доларів

Доповнення
Відзначимо, що інформація про злив даних з’явилася близько 11 годин назад. Уже ввечері, о 18:40 за київським часом по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включно з Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.
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Слідом за Facebook, “впали” Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.
Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу наразі немає.
Відзначимо, що станом на 22:50 додатки все ще не працюють.