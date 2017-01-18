ЦРУ обнародовала 11 тыс. документов об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Среди обнародованных Центральным разведывательным бюро 775 тыс. архивных документов более 11 тыс. - об Украине. Об этом говорится на сайте ЦРУ, передает УНН.
Отметим, что центральное разведывательное управление США выложило онлайн 775 тыс. документов на 13 млн страниц о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамском и корейском конфликтах.
Среди этих документов больше 11 тыс., где упоминается и Украина.
Как сообщал УНН, ЦРУ обнародовало документы о войнах и исследованиях НЛО.