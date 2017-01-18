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ЦРУ оприлюднила 11 тисяч документів про Україну

ЦРУ оприлюднила 11 тисяч документів про Україну

Київ • УНН

 • 12881 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Серед оприлюднених Центральним розвідувальним бюро 775 тисяч архівних документів більше 11 тисяч - про Україну. Про це йдеться на сайті ЦРУ, передає УНН.

Зазначимо, що центральне розвідувальне управління США виклало в онлайн 775 тисяч документів на 13 млн сторінок про діяльність ЦРУ під час Холодної війни, в'єтнамський і корейський конфлікти.

Серед цих документів більше 11 тисяч, де згадується і Україна.

Як повідомляв УНН, ЦРУ оприлюднило документи про війни і дослідження НЛО.

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