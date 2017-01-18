ЦРУ оприлюднила 11 тисяч документів про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Серед оприлюднених Центральним розвідувальним бюро 775 тисяч архівних документів більше 11 тисяч - про Україну. Про це йдеться на сайті ЦРУ, передає УНН.
Зазначимо, що центральне розвідувальне управління США виклало в онлайн 775 тисяч документів на 13 млн сторінок про діяльність ЦРУ під час Холодної війни, в'єтнамський і корейський конфлікти.
Серед цих документів більше 11 тисяч, де згадується і Україна.
Як повідомляв УНН, ЦРУ оприлюднило документи про війни і дослідження НЛО.