ЦПИ при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 13 июня, передает УНН.
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Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. После уничтожения моста между Северодонецком и Лисичанском российские Telegram-каналы начали распространять тезис, что таким образом “командование ВСУ решило предупредить бегство войск, с целью чего уничтожило единственный путь ухода”. Это —манипуляция!
2. В украинском инфопространстве с’появился ресурс “выезд для мужчин”, что предлагает предоставление платных услуг по подготовке фальшивых документов, якобы предоставляющих мужчинам призывного возраста возможность выезда за границу, однако анализ контентного наполнения позволяет установить его принадлежность к информационным структурам рф. Это —фейк!
3. Коллаборант-“руководитель” оккупированных территорий Запорожской области в. рогов заявил: “кредиты перед украинскими банками обнуляют, людям нет смысла платить проценты”, однако эта информация не соответствует действительности, а сведения о выплате кредитов следует уточнять в украинских банках . Это —дезинформация!
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