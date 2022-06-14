ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Після знищення мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом російські Telegram-канали почали поширювати тезу, що таким чином “командування ЗСУ вирішило попередити втечу військ, з метою чого знищило єдиний шлях відходу”. Це — маніпуляція!

2. В українському інфопросторі з’явився ресурс “выезд для мужчин”, що пропонує надання платних послуг з підготовки фальшивих документів, які нібито надають чоловікам призовного віку можливість виїзду закордон, однак аналіз контентного наповнення дозволяє встановити його приналежність до інформаційних структур рф. Це — фейк!

3. Колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області в. рогов заявив: “кредити перед українськими банками обнулять, людям немає сенсу платити відсотки”, однак ця інформація не відповідає дійсності, а відомості щодо виплати кредитів варто уточнювати в українських банках. Це — дезінформація!

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