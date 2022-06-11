ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 10 июня, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Премьер-министр Венгрии В.Орбан заявил, что “эмбарго на российский газ окончательно разрушит экономику Европы”, поскольку “продолжение политики антироссийских санкций вонзит осиновый кол в экономику всей Европы, о развитии которой можно будет забыть на десятилетия вперед”. Это — манипуляция!
· “Пока мы видим, что по разговорам о недопустимости какого-то диалога с россией, польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию”, — с таким заявлением выступил глава российского МИД с.лавров. Это — дезинформация!
· Президент беларуси о.лукашенко сообщил, что “считает безосновательными упреки в вывозе украинского зерна, поскольку россия предложила уже семь направлений его экспорта”. В то же время белорусский президент считает, что США пытаются настроить ряд стран против россии и беларуси, мусируя тему украинского зерна”. Это — манипуляция!
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