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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63569 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100304 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78212 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55633 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74654 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67597 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 10 июня, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Премьер-министр Венгрии В.Орбан заявил, что “эмбарго на российский газ окончательно разрушит экономику Европы”, поскольку “продолжение политики антироссийских санкций вонзит осиновый кол в экономику всей Европы, о развитии которой можно будет забыть на десятилетия вперед”. Это — манипуляция!

· “Пока мы видим, что по разговорам о недопустимости какого-то диалога с россией, польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию”, — с таким заявлением выступил глава российского МИД с.лавров. Это — дезинформация!

· Президент беларуси о.лукашенко сообщил, что “считает безосновательными упреки в вывозе украинского зерна, поскольку россия предложила уже семь направлений его экспорта”. В то же время белорусский президент считает, что США пытаются настроить ряд стран против россии и беларуси, мусируя тему украинского зерна”. Это — манипуляция!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Откровенная ложь": Кириленко говорит, в сети разгоняют фейки о "запрете" эвакуации

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