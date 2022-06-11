ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 10 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Прем’єр-міністр Угорщини В.Орбан заявив, що “ембарго на російський газ остаточно зруйнує економіку Європи”, оскільки “продовження політики антиросійських санкцій встромить осиновий кіл в економіку всієї Європи, про розвиток якої можна буде забути на десятиліття вперед”. Це — маніпуляція!
· “Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість якогось діалогу з росією, польські колеги починають активно освоювати українську територію”, — з такою заявою виступив очільник російського мзс с.лавров. Це — дезінформація!
· Президент білорусі о.лукашенко повідомив, що “вважає безпідставними закиди щодо вивезення українського зерна, оскільки росія запропонувала вже сім напрямків його експорту”. Водночас білоруський президент вважає, що “США намагаються налаштувати низку країн проти росії та білорусі, мусуючи тему українського зерна”. Це — маніпуляція!
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