ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 16 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. Несмотря на обязательства "Украины не наносить удары по территории России по вооружению, полученному от стран-партнеров, пропагандистские медиа РФ сообщили: "украинское командование перебросило в Сумы установку HIMARS. Учитывая близость города к Курской области следует ожидать обстрелов объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории России». Это манипуляция!
2. Коллаборанты с временно оккупированных территорий Луганской и Харьковской областей «подписали соглашение о сотрудничестве, которое обязывает их защищать [оккупированные] территории от внешней агрессии». Это манипуляция!
3. СМИ РФ сообщили, что «темпы призыва военнообязанных’связанных (в Украине) будут расти. Наиболее активно призыв проходит в прифронтовых регионах: Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Это связано’с борьбой с пророссийскими настроениями в регионе». Это дезинформация!