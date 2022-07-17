ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 16 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. Попри зобов’язання України не завдавати ударів по території росії з озброєння, отриманого від країн-партнерів, пропагандистські медіа рф повідомили: «українське командування перекинуло в Суми установку HIMARS. З огляду на близькість міста до Курської області слід очікувати на обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території рф». Це маніпуляція!
2. Колаборанти з тимчасово окупованих територій Луганської та Харківської областей «підписали угоду про співпрацю, що зобов’язує їх захищати [окуповані] території від зовнішньої агресії». Це маніпуляція!
3. ЗМІ рф повідомили, що «темпи призову військовозобов’язаних (в Україні) зростатимуть. Найбільш активно призов відбувається у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Це пов’язано … з боротьбою з проросійськими настроями у регіоні». Це дезінформація!