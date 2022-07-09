ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 8 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Глава МИД рф с.лавров заявил: "россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по [экспорту] украинского зерна, в то же время Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна на мировые продовольственные рынки…". Это – дезинформация!
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Харьковской области в.ганчев сообщил, что "для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности им был подписан указ о введении военного положения на [оккупированных] территориях региона". Это – манипуляция!
· В МО рф заявили: "по указанию западных кураторов Киевом отдан приказ осуществить карательные рейды в Николаеве с целью публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами. Для этого в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбата "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения". Это – фейк!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские пропагандисты разгоняют фейк об "уничтожении" HIMARS: но системы и дальше бьют по рашистам