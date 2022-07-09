ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Глава МЗС рф с.лавров заявив: "росія готова до переговорів з українськими та турецькими колегами щодо [експорту] українського зерна, водночас Захід намагається штучно блокувати постачання російського зерна на світові продовольчі ринки…". Це - дезінформація!

· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Харківської області в.ганчев повідомив, що "для забезпечення громадського порядку та державної безпеки ним було підписано указ про запровадження воєнного стану на [окупованих] територіях регіону". Це - маніпуляція!

· В МО рф заявили: "за вказівкою західних кураторів Києвом віддано наказ здійснити каральні рейди в Миколаєві з метою публічної розправи над проросійськи налаштованими громадянами. Для цього до Миколаєва прибули співробітники СБУ та до 500 бойовиків нацбату "Цунамі", спеціально підготовлених до проведення подібних акцій залякування". Це - фейк!

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