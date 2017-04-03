Март этого года стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения

"Закончился март, который на 5,5 градуса был теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, средняя температура в Киеве составила +6,2 градуса. Он стал четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения", - говорится в сообщении.

В марте было зафиксировано три температурных рекорды, причем в столице самым теплым было 22 марта, когда максимальная температура достигла 18 градусов. Самым холодным было 4 марта, когда минимальная температура опустилась до -1 градуса. Тогда в столице выпало 18 мм осадков, что составило 46% климатической нормы.

"Аномально теплый март опроверг прогнозы как "самозванного" синоптика, который предусматривал 20-градусные морозы в конце месяца, так и ученой дамы, которая прогнозировала очень холодную вторую декаду, температура которой на самом деле оказалась теплее климатической нормы почти на 5 градусов. В очередной раз утверждаем, что во время глобального потепления долгосрочные прогнозы - это гадание на "кофейной гуще", - говорится в сообщении обсерватории.

Как сообщал УНН, в Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды.