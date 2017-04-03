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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77562 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111210 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169448 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121738 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106100 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

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Март этого года стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения

Март этого года стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения

Киев  •  УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Март текущего года был на 5,5 градуса теплее климатической нормы, став четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, передает УНН.

"Закончился март, который на 5,5 градуса был теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, средняя температура в Киеве составила +6,2 градуса. Он стал четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения", - говорится в сообщении.

В марте было зафиксировано три температурных рекорды, причем в столице самым теплым было 22 марта, когда максимальная температура достигла 18 градусов. Самым холодным было 4 марта, когда минимальная температура опустилась до -1 градуса. Тогда в столице выпало 18 мм осадков, что составило 46% климатической нормы.

"Аномально теплый март опроверг прогнозы как "самозванного" синоптика, который предусматривал 20-градусные морозы в конце месяца, так и ученой дамы, которая прогнозировала очень холодную вторую декаду, температура которой на самом деле оказалась теплее климатической нормы почти на 5 градусов. В очередной раз утверждаем, что во время глобального потепления долгосрочные прогнозы - это гадание на "кофейной гуще", - говорится в сообщении обсерватории.

Как сообщал УНН, в Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды.

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