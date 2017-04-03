Цьогорічний березень став одним із найтепліших у Києві за 137 років спостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Березень поточного року був на 5,5 градуса теплішим за кліматичну норму, ставши четвертим серед найтепліших у столиці за 137 років спостереження. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії, передає УНН.
“Закінчився березень, який на 5,5 градуса був теплішим за кліматичну норму. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, його середня температура у Києві склала +6,2 градуса. Він став четвертим серед найтепліших у столиці за 137 років спостереження”, — сказано у повідомленні.
У березні було зафіксовано три температурних рекорди, причому у столиці найтепліше було 22 березня, коли максимальна температура сягнула +18 градусів. Найхолодніше було 4 березня, коли мінімальна температура опустилась до −1 градуса. Тоді у столиці випало 18 мм опадів, що склало 46% кліматичної норми.
“Аномально теплий березень спростував прогнози як “самозваного” синоптика, який передбачав 20 градусні морози в кінці місяця, так і вченої дами, яка прогнозувала дуже холодну другу декаду, температура якої насправді виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 5 градусів. Вчергове стверджуємо, що в час глобального потепління довгострокові прогнози — це гадання на “кавовій гущі”, — йдеться у повідомленні обсерваторії.
Як повідомляв УНН, у Києві з початку квітня встановлено три температурні рекорди.