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Цьогорічний березень став одним із найтепліших у Києві за 137 років спостереження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Березень поточного року був на 5,5 градуса теплішим за кліматичну норму, ставши четвертим серед найтепліших у столиці за 137 років спостереження. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії, передає УНН.

“Закінчився березень, який на 5,5 градуса був теплішим за кліматичну норму. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, його середня температура у Києві склала +6,2 градуса. Він став четвертим серед найтепліших у столиці за 137 років спостереження”, — сказано у повідомленні.

У березні було зафіксовано три температурних рекорди, причому у столиці найтепліше було 22 березня, коли максимальна температура сягнула +18 градусів. Найхолодніше було 4 березня, коли мінімальна температура опустилась до −1 градуса. Тоді у столиці випало 18 мм опадів, що склало 46% кліматичної норми.

“Аномально теплий березень спростував прогнози як “самозваного” синоптика, який передбачав 20 градусні морози в кінці місяця, так і вченої дами, яка прогнозувала дуже холодну другу декаду, температура якої насправді виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 5 градусів. Вчергове стверджуємо, що в час глобального потепління довгострокові прогнози — це гадання на “кавовій гущі”, — йдеться у повідомленні обсерваторії.

Як повідомляв УНН, у Києві з початку квітня встановлено три температурні рекорди.

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