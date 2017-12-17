В этом году паводковая волна установила рекорд на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 декабря. УНН. В рамках Иршавского и Виноградовского районов перелив Боржавы через дамбы превысил уровень катастрофического паводка 1998 года. Об этом на своем персональном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.
"По реке Тиса (крупнейшая водная артерия Закарпатья) максимальный подъем воды по состоянию на утро воскресенья проходил в. Хуст. Высота паводковой волны достигала 3,5 метра. Вечером она достигнет пгт Вилок (на украинско-венгерской границе) и увеличится до 5 метров. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. По р. Боржава паводковая волна высотой 2,5 метра проходит возле с. Реметы Береговского. В рамках Иршавского и Виноградовского районов перелив Боржавы через дамбы превысил уровень катастрофического паводка 1998 году.
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Вода уже пошла на спад, люди возвращаются в свои дома. Органам местной и государственной власти поручено создать комиссии для документирования нанесенного стихией ущерба", - говорится в сообщении Москаля.
В то же время, по р. Латорица до исторического максимума подъема уровня воды паводка 2001 не хватает 38 сантиметров. В течение дня, по информации Г.Москаля, этот уровень может быть достигнут.
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Для минимизации последствий паводка круглосуточно работает 21 насосная станция.
Так, за прошедшие сутки было откачано 2,7 миллиона кубометров воды (для сравнения - с начала года в целом по области во время паводковых ситуаций было откачано 51 млн кубометров воды).