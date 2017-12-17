Цьогорічна паводкова хвиля встановила рекорд на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У межах Іршавського та Виноградівського районів перелив Боржави через дамби перевищив рівень катастрофічного паводка 1998 року. Про це на своєму персональному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

“По р.Тиса (найбільша водна артерія Закарпаття) максимальний підйом води станом на ранок неділі проходив у м. Хуст. Висота паводкової хвилі сягала 3,5 метра. Ввечері вона досягне смт Вилок (що на українсько-угорському кордоні) й збільшиться до 5 метрів. Загрози підтоплень населених пунктів немає. По р. Боржава паводкова хвиля висотою 2,5 метра проходить біля с. Ремети на Берегівщині. У межах Іршавського та Виноградівського районів перелив Боржави через дамби перевищив рівень катастрофічного паводка 1998 р.

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Вода вже пішла на спад, люди повертаються до своїх домівок. Органам місцевої та державної влади доручено створити комісії для документування завданих стихією збитків”, — йдеться у повідомленні Г.Москаля.

Водночас, по р. Латориця до історичного максимуму підйому рівня води паводка 2001 року не вистачає 38 сантиметрів. Протягом дня, за інформацією Г. Москаля, цей рівень може бути досягнутий.

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Для мінімізації наслідків паводка цілодобово працює 21 насосна станція.

Так, протягом минулої доби було відкачано 2,7 мільйони кубометрів води (для порівняння — з початку року загалом по області під час паводкових ситуацій було відкачано 51 мільйон кубометрів води).

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