В этом году 873 безработных получили работу на Полтавщине

По словам директора Полтавского городского центра занятости, численность безработных, состоящих на учете в настоящее время составила 7 тыс. 33 человека. Из них: женщины - 63,4%, молодежь в возрасте до 35 лет - 47,2%.

В течение отчетного периода в службе занятости со статусом безработного состоял на учете 501 человек, которая имеет группу инвалидности. При содействии городского центра занятости трудоустроили 45 человек данной льготной категории, из них три - на новосозданные рабочие места. К профессиональному обучению привлекли девять человек с особыми потребностями. В течение девяти месяцев текущего года в городской центр занятости работодатели города предоставили информацию о наличии 223 вакансий с пометкой для трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями.