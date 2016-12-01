Цьогоріч 873 безробітних отримали роботу на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 1 грудня. УНН. За сприяння служби зайнятості протягом дев'яти місяців поточного року у Полтавській області 873 безробітних отримали роботу. Загальний рівень працевлаштування склав 18 %; соціально-незахищених категорій населення 14 %. Про це повідомив директор Полтавського міського центру зайнятості Юрій Парьоха під час засідання координаційного комітету сприяння зайнятості населення, передає УНН-Центр.
За словами директора Полтавського міського центру зайнятості, чисельність безробітних, які перебувають на обліку нині склала 7 тис. 33 особи. Із них: жінки — 63,4 %, молодь у віці до 35 років — 47,2 %.
Протягом звітного періоду в службі зайнятості із статусом безробітного перебувала на обліку 501 особа, яка має групу інвалідності. За сприяння міського центру зайнятості прцевлаштували 45 осіб даної пільгової категорії, з них три — на новостворені робочі місця. До професійного навчання залучили дев’ятьох осіб з особливими потребами. Протягом дев’яти місяців поточного року до міського центру зайнятості роботодавці міста надали інформацію про наявність 223 вакансій із позначкою для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
“До Полтавського міського центру зайнятості протягом поточного року звернулося 283 особи військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. На даний час 118 осіб цієї категорії перебуває на обліку”, — зазначив Юрій Парьоха.
Фахівці центру зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу, щодо надання послуг з соціальної та професійної адаптації учасників АТО.