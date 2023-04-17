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ЕС обсудит запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины - Reuters

ЕС обсудит запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины - Reuters

Киев • УНН

 • 1275311 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На этой неделе послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят решение Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и других пищевых продуктов из Украины. Об этом в понедельник на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник из ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации издания Reuters, один из чиновников ЕС на условиях анонимности сказал, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно останется заблокированным, а не будет реализоваться. Избыток предложения стал политической проблемой для руководящей партии в Польше "Право и справедливость".

"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия дадут какое-то объяснение, а также будет реакция Еврокомиссии", - сказал чиновник, добавив, что этот вопрос поднимался на последнем саммите национальных лидеров ЕС, в частности, Словакии и Румынии.

"Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу… Посмотрим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", - отметил он.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Украины заявил, что Киев хочет снова открыть транзит продовольствия и зерна через Польшу.

Напомним

Правительство Словакии запретило импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, но оставит границы открытыми для транзита на третьи рынки, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.

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