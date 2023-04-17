ЕС обсудит запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины - Reuters

Детали

По информации издания Reuters, один из чиновников ЕС на условиях анонимности сказал, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно останется заблокированным, а не будет реализоваться. Избыток предложения стал политической проблемой для руководящей партии в Польше "Право и справедливость".

"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия дадут какое-то объяснение, а также будет реакция Еврокомиссии", - сказал чиновник, добавив, что этот вопрос поднимался на последнем саммите национальных лидеров ЕС, в частности, Словакии и Румынии.

"Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу… Посмотрим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", - отметил он.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Украины заявил, что Киев хочет снова открыть транзит продовольствия и зерна через Польшу.

Напомним

Правительство Словакии запретило импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, но оставит границы открытыми для транзита на третьи рынки, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.