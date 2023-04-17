Цього тижня ЄС обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Цього тижня посли країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі обговорять рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та інших харчових продуктів з України. Про це у понеділок на умовах анонімності повідомив високопосадовець з ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.
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За інформацією видання Reuters, один з високопосадовців ЄС на умовах анонімності сказав, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишиться заблокованим, а не буде реалізуватись. Надлишок пропозиції став політичною проблемою для керівничої партії у Польщі "Право і справедливість".
"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина дадуть якесь пояснення, а також буде реакція Єврокомісії", - сказав чиновник, додавши, що це питання порушувалося на останньому саміті національних лідерів ЄС, зокрема Словаччини та Румунії.
"Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією з цього приводу… Подивимося, що ми зможемо зробити найближчими тижнями та місяцями", - зазначив він.
Міністр сільського господарства України заявив, що Київ хоче знову відкрити транзит продовольства та зерна через Польщу.
Нагадаємо
Уряд Словаччини заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, але залишить кордони відкритими для транзиту на треті ринки, заявив у понеділок міністр сільського господарства Самуель Влчан.