Цього тижня ЄС обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters

ukru
Ексклюзив
15:02 • 48440 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 77379 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 108834 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 244952 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 176925 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170636 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 267762 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455108 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346209 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357364 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 204393 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 177154 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 145671 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 138992 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 100082 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 244886 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 267718 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 502902 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 637546 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 45576 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51662 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 138992 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 177154 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 204393 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Цього тижня ЄС обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters

Цього тижня ЄС обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters

Київ • УНН

 • 1275313 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Цього тижня посли країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі обговорять рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та інших харчових продуктів з України. Про це у понеділок на умовах анонімності повідомив високопосадовець з ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією видання Reuters, один з високопосадовців ЄС на умовах анонімності сказав, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишиться заблокованим, а не буде реалізуватись. Надлишок пропозиції став політичною проблемою для керівничої партії у Польщі "Право і справедливість".

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина дадуть якесь пояснення, а також буде реакція Єврокомісії", - сказав чиновник, додавши, що це питання порушувалося на останньому саміті національних лідерів ЄС, зокрема Словаччини та Румунії.

"Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією з цього приводу… Подивимося, що ми зможемо зробити найближчими тижнями та місяцями", - зазначив він.

Міністр сільського господарства України заявив, що Київ хоче знову відкрити транзит продовольства та зерна через Польщу.

Нагадаємо

Уряд Словаччини заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, але залишить кордони відкритими для транзиту на треті ринки, заявив у понеділок міністр сільського господарства Самуель Влчан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаАгроновини
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38