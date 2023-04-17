Словаччина схвалила заборону ввезення деяких українських сільськогосподарських продуктів, але зберегла транзит
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Уряд Словаччини заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, але залишить кордони відкритими для транзиту на треті ринки, заявив у понеділок міністр сільського господарства Самуель Влчан. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Влчан заявив на телевізійній пресконференції, що обмежувальні заходи щодо заборони імпорту зерна, введені Польщею у вихідні, призвели до заборони Словаччини.
"Польща запровадила дуже суворі заборони, і тому нам довелося відреагувати, щоб захистити словацький ринок тих сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, якими ми забезпечуємо себе", - сказав він.
"Це міра захисту словацького агропродовольчого сектору і, насамперед, здоров'я споживачів", - додав міністр.
Словаччина заборонила продаж партії українського зерна минулого тижня після того, як виявила у партії пестицидів, що перевищують допустимі норми.
Влчан не представив повний список заборонених сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, але пропозиція для засідання кабінету міністрів у понеділок включала пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, цукрові буряки та цукор, вино, фрукти та овочі, насіння соняшнику, ріпак, мед та інші.
Уряд заявив, що продовжуватиме дозволяти транзит українського зерна та інших продуктів у рамках ініціативи ЄС, щоб допомогти Україні експортувати свою продукцію, незважаючи на російське вторгнення, сказав він.
За словами міністра, що Словаччина наполягає на створенні європейського механізму для закупівлі українських товарів в Україні та надсилання їх за межі Європейського Союзу.
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