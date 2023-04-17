Словаччина схвалила заборону ввезення деяких українських сільськогосподарських продуктів, але зберегла транзит

ukru
Ексклюзив
15:02 • 46524 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 75202 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 107007 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 241718 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175335 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 169785 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 265725 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454964 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346110 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357333 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202488 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175207 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 144082 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136959 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 98419 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 241706 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 265717 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 501553 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636314 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 660796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44550 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51176 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136959 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175207 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202488 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Словаччина схвалила заборону ввезення деяких українських сільськогосподарських продуктів, але зберегла транзит

Словаччина схвалила заборону ввезення деяких українських сільськогосподарських продуктів, але зберегла транзит

Київ • УНН

 • 674344 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Уряд Словаччини заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, але залишить кордони відкритими для транзиту на треті ринки, заявив у понеділок міністр сільського господарства Самуель Влчан. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Влчан заявив на телевізійній пресконференції, що обмежувальні заходи щодо заборони імпорту зерна, введені Польщею у вихідні, призвели до заборони Словаччини.

"Польща запровадила дуже суворі заборони, і тому нам довелося відреагувати, щоб захистити словацький ринок тих сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, якими ми забезпечуємо себе", - сказав він.

"Це міра захисту словацького агропродовольчого сектору і, насамперед, здоров'я споживачів", - додав міністр.

Словаччина заборонила продаж партії українського зерна минулого тижня після того, як виявила у партії пестицидів, що перевищують допустимі норми.

Влчан не представив повний список заборонених сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, але пропозиція для засідання кабінету міністрів у понеділок включала пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, цукрові буряки та цукор, вино, фрукти та овочі, насіння соняшнику, ріпак, мед та інші.

Уряд заявив, що продовжуватиме дозволяти транзит українського зерна та інших продуктів у рамках ініціативи ЄС, щоб допомогти Україні експортувати свою продукцію, незважаючи на російське вторгнення, сказав він.

За словами міністра, що Словаччина наполягає на створенні європейського механізму для закупівлі українських товарів в Україні та надсилання їх за межі Європейського Союзу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польсько-українські переговори про ввезення зерна зазнали невдачі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38