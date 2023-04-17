Словакия одобрила запрет на ввоз некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов, но сохранила транзит
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Правительство Словакии запретило импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, но оставит границы открытыми для транзита на третьи рынки, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Самуэль Влчан. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Влчан заявил на телевизионной пресс-конференции, что ограничительные меры по запрету импорта зерна, введенные Польшей в выходные, привели к запрету Словакии.
"Польша ввела очень строгие запреты и поэтому нам пришлось отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок тех сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, которыми мы обеспечиваем себя", - сказал он.
"Это мера защиты словацкого агропродовольственного сектора и прежде всего здоровья потребителей", - добавил министр.
Словакия запретила продажу партии украинского зерна на прошлой неделе после обнаружения в партии пестицидов, превышающих допустимые нормы.
Влчан не представил полный список запрещенных сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, но предложение для заседания кабинета министров в понедельник включало пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, сахарную свеклу и сахар, вино, фрукты и овощи, семена подсолнечника, рапс, мед и другие.
Правительство заявило, что будет продолжать разрешать транзит украинского зерна и других продуктов в рамках инициативы ЕС, чтобы помочь Украине экспортировать свою продукцию, несмотря на российское вторжение, сказал он.
По словам министра, Словакия настаивает на создании европейского механизма для закупки украинских товаров в Украине и отправке их за пределы Европейского Союза.
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