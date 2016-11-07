На этой неделе в ЕС не согласуют механизм приостановления безвизового режима - СМИ

"Сейчас, кажется, на этой неделе состоятся лишь технические переговоры между Европарламентом и Советом ЕС. Решение принято не будет ", - написал он.

Отметим, речь идет о механизме остановки безвизового режима, необходимого для получения Украиной, Грузией и Косово визовой либерализации. Таким образом, и этот вопрос на текущей неделе, вероятно, не будет решен.