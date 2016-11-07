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15 марта, 19:03 • 113252 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160962 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134569 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127313 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111058 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104598 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100861 просмотра

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На этой неделе в ЕС не согласуют механизм приостановления безвизового режима - СМИ

На этой неделе в ЕС не согласуют механизм приостановления безвизового режима - СМИ

Киев • УНН

 • 6791 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На этой неделе Совет Евросоюза и Европарламент, вероятно, проведут только технические консультации о механизме приостановления безвизового режима. Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Сейчас, кажется, на этой неделе состоятся лишь технические переговоры между Европарламентом и Советом ЕС. Решение принято не будет ", - написал он.

Отметим, речь идет о механизме остановки безвизового режима, необходимого для получения Украиной, Грузией и Косово визовой либерализации. Таким образом, и этот вопрос на текущей неделе, вероятно, не будет решен.

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