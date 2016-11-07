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Цього тижня у ЄС не погодять механізм призупинення безвізового режиму - ЗМІ

Цього тижня у ЄС не погодять механізм призупинення безвізового режиму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6793 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цього тижня Рада Євросоюзу і Європарламент, імовірно, проведуть лише технічні консультації щодо механізму призупинення безвізового режиму. Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Наразі, здається, цього тижня відбудуться лише технічні переговори між Європарламентом та Радою ЄС. Рішення прийнято не буде”, — написав він.

Зазначимо, йдеться про механізм зупинки безвізового режиму, необхідного для отримання Україною, Грузією і Косово візової лібералізації. Таким чином, і це питання на поточному тижні, ймовірно, не буде вирішено.

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