Цього тижня у ЄС не погодять механізм призупинення безвізового режиму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цього тижня Рада Євросоюзу і Європарламент, імовірно, проведуть лише технічні консультації щодо механізму призупинення безвізового режиму. Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Наразі, здається, цього тижня відбудуться лише технічні переговори між Європарламентом та Радою ЄС. Рішення прийнято не буде”, — написав він.
Зазначимо, йдеться про механізм зупинки безвізового режиму, необхідного для отримання Україною, Грузією і Косово візової лібералізації. Таким чином, і це питання на поточному тижні, ймовірно, не буде вирішено.