На этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки

"Учитывая обращения горожан и в целях более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, с 18 по 23 апреля в Киеве пройдут сезонные ярмарки", - говорится в сообщении.

18 апреля (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц А.

Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

19 апреля (среда) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;

Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)

Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.

20 апреля (четверг) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;

Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;

Печерском районе - ул. Московская, 2;

Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

21 апреля (пятница) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)

Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;

Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;

Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

Соломенском - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

22 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

23 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

Как сообщал УНН 10 апреля, с 11 по 15 апреля в Киеве состоятся сезонные ярмарки.