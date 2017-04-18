На этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100588 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152538 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114892 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115597 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103928 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106952 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103467 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки

На этой неделе в Киеве состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 12957 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. С 18-го по 23-е апреля во всех районах столицы состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая обращения горожан и в целях более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, с 18 по 23 апреля в Киеве пройдут сезонные ярмарки", - говорится в сообщении.

18 апреля (вторник) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц А.
Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

19 апреля (среда) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.

20 апреля (четверг) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
Печерском районе - ул. Московская, 2;
Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

21 апреля (пятница) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;
Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

22 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

23 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

Как сообщал УНН 10 апреля, с 11 по 15 апреля в Киеве состоятся сезонные ярмарки.

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