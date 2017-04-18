Цього тижня у Києві відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. З 18-го по 23-тє квітня в усіх районах столиці відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Враховуючи звернення містян і з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, із 18 до 23 квітня в Києві пройдуть сезонні ярмарки", - йдеться у повідомленні.
18 квітня (вівторок) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно‑Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О.
Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
19 квітня (середа) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
Печерському районі – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
20 квітня (четвер) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської і Антоновича);
Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
Печерському районі – вул. Московська, 2;
Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
21 квітня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
Солом’янському – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
22 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.
23 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної ;
Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.
Як повідомляв УНН 10 квітня, з 11 по 15 квітня в Києві відбудуться сезонні ярмарки.