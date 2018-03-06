На этой неделе в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве с 6 по 11 марта, пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, ярмарки продлятся от 6 марта до 11 марта.
В частности, 6 марта (вторник) в:
• Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - пересечение улиц О.Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94, ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1.
7 марта (среда) в:
• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
• Дарницком районе - ул.Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул.Соборности, 2-20;
• Печерском районе - ул.Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
• Подольском районе - ул.Правды, 5-11;
• Святошинском районе - ул.Подлесная, 8, ул.Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р.Роллана)
• Шевченковском районе - пересечение О.Телиги и ул.Мельникова.
8 марта (четверг) в:
• Голосеевском районе - ул.Новопироговская, 25, ул.Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
• Дарницком районе - ул.Е.Харченко, 41-47, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул.Березняковская, 21-23;
• Печерском районе - ул.Московская, 2;
• Подольском районе -ул.Оболонская, 23-35;
• Святошинском районе - ул.Гната Юры, 5, пересечение ул.Победы, 73/1 и ул.Кулибина;
• Шевченковском районе - ул.Багговутовская, 1.
9 марта (пятница) в:
• Голосеевском районе - ул.Голосеевская, 116, ул.Академика Глушкова, 25-53;
• Дарницком районе - ул.Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул.Гродненская, 1/35-17, ул.Алма-Атинская, 64-74;
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
• Святошинском районе - ул.Подлесная, 8, ул.Сельская, 16;
• Соломенском районе - ул.Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер.Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
• Шевченковском районе - ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О.Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94, ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул.Рижская, 1, ул.Деревлянская, 16.
10 марта (суббота) в:
• Дарницком районе - пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина.
11 марта (воскресенье) в:
• Дарницком районе - пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. С.Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Напомним, сейчас в Киеве более 100 коммунальщиков и 30 вышек расчищают крыши зданий от сосулек и снега.