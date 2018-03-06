На этой неделе в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57716 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68839 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71729 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105547 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104270 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117057 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122733 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134226 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На этой неделе в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки

На этой неделе в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 15097 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве с 6 по 11 марта, пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, ярмарки продлятся от 6 марта до 11 марта.

В частности, 6 марта (вторник) в:

• Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - пересечение улиц О.Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94, ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1.

7 марта (среда) в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
• Дарницком районе - ул.Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул.Соборности, 2-20;
• Печерском районе - ул.Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
• Подольском районе - ул.Правды, 5-11;
• Святошинском районе - ул.Подлесная, 8, ул.Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р.Роллана)
• Шевченковском районе - пересечение О.Телиги и ул.Мельникова.

8 марта (четверг) в:

• Голосеевском районе - ул.Новопироговская, 25, ул.Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
• Дарницком районе - ул.Е.Харченко, 41-47, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул.Березняковская, 21-23;
• Печерском районе - ул.Московская, 2;
• Подольском районе -ул.Оболонская, 23-35;
• Святошинском районе - ул.Гната Юры, 5, пересечение ул.Победы, 73/1 и ул.Кулибина;
• Шевченковском районе - ул.Багговутовская, 1.

9 марта (пятница) в:

• Голосеевском районе - ул.Голосеевская, 116, ул.Академика Глушкова, 25-53;
• Дарницком районе - ул.Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул.Гродненская, 1/35-17, ул.Алма-Атинская, 64-74;
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
• Святошинском районе - ул.Подлесная, 8, ул.Сельская, 16;
• Соломенском районе - ул.Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер.Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
• Шевченковском районе - ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О.Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94, ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул.Рижская, 1, ул.Деревлянская, 16.

10 марта (суббота) в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина.

11 марта (воскресенье) в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. С.Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Напомним, сейчас в Киеве более 100 коммунальщиков и 30 вышек расчищают крыши зданий от сосулек и снега.

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