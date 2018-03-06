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Цього тижня у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві, з 6 по 11 березня, пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, ярмарки триватимуть від 6 березня до 11 березня.

Зокрема, 6 березня (вівторок) у:

• Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.

7 березня (середа) у:

• Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
• Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
• Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
• Шевченківському районі – перетин О. Теліги та вул. Мельникова.

8 березня (четвер) у:

• Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
• Печерському районі – вул. Московська, 2;
• Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

9 березня (п’ятниця) у:

• Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
• Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
• Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
• Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

10 березня (субота) у:

• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

11 березня (неділя) у:

• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Нагадаємо, наразі в Києві понад 100 комунальників та 30 вишок розчищають дахи будівель від бурульок та снігу.

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