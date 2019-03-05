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Актуальное
На этой неделе в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На этой неделе в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 27327 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На этой неделе в Киеве проводят сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-службы КГГА.

Во вторник, 5 марта, ярмарки состоятся по адресу:

  • Голосеевский район - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
  • Дарницкий район - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровский район - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Подольский район - ул. Светлицкого, 33, ул. Оболонская, 23-35;
  • Святошинский район - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковский район - Лукьяновская площадь, 1-А, межулочний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

В Среду, 6 марта, сельскохозяйственные ярмарки пройдут в:

  • Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • Дарницком районе - просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
  • Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
  • Подольском районе - ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе - ул. Подлесная, 8,
  • Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.

В четверг, 7 марта, жители Киева могут посетить ярмарки по следующим адресам:

  • Голосеевский район - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • Дарницкий район - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
  • Днепровский район - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • Печерский район - ул. Московская, 2;
  • Подольский район - ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинский район - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковский район - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Багговутовская, 1, просп. Победы, 50.

В пятницу, 8 марта, ярмарки пройдут в 9 районах города:

  • Голосеевский район - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • Дарницкий район - просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Деснянский район - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • Днепровский район - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Печерский район - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, пер. Виноградный, 4-6;
  • Подольский район - ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;
  • Святошинский район - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • Соломенский район - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Николая Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • Шевченковский район - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

В субботу, 9 марта, ярмарки пройдут в таких районах:

  • Дарницкий - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки")
  • Подольский - ул. Светлицкого, 33;
  • Шевченковский - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Салютная, 9-21.

В воскресенье, 10 марта, состоятся ярмарки по следующим адресам:

  • Дарницкий район - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), ул. Старобориспольская (пешеходная дорожка от станции метро "Красный хутор" до остановки автобусов № 51, № 63);
  • Днепровский район - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • Подольский район - ул. Светлицкого, 33;
  • Шевченковский район - Лукьяновская площадь, 1-А.

Ранее УНН сообщал, что фальсификат на рынке сливочного масла составляет до 60%.

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